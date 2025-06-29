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مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة تقل عمالًا ببني سويف

07:13 م الأحد 29 يونيو 2025

مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة تقل عمالًا ببن

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بني سويف – حمدي سليمان:

لقي عامل مصرعه، وأُصيب 11 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال، وقع على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بين قريتي غياضة الشرقية والحيبة، جنوب محافظة بني سويف.

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة تقل عمالًا، فتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أودعت جثة المتوفى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

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حادث انقلاب سيارة النيابة العامة مديرية أمن بني سويف الصحراوي الشرقي مصرع عامل إصابة 11 شخص
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