المنوفية – أحمد الباهي:

أعلنت مؤسسة التلواني لتنمية المجتمع بمحافظة المنوفية عن تقديم 19 رحلة عمرة مجانية لعائلات ضحايا حادث الطريق الإقليمي، الذي وقع صباح الجمعة الماضية، وأسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين.

وجاءت المبادرة خلال زيارة قام بها عدد من المتطوعين في المؤسسة لأسر الضحايا، لتقديم واجب العزاء والتضامن الإنساني مع ذوي المتوفين.

وكان الحادث قد وقع أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون، نتيجة تصادم بين سيارة نقل وأخرى أجرة من نوع "ميكروباص"، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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