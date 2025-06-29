المنوفية – أحمد الباهي:

قدّم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، واجب العزاء لأسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم في التصادم المروع الذي راح ضحيته 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة وسائق ميكروباص.

وقال الوزير خلال جولته التفقدية لموقع الحادث المأساوي على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية: "أعزي كل أهالينا في شهدائهم، ولا أتمنى أن تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة مرة أخرى"، مشددًا على أن الدولة تتحرك بكل قوة لتطوير شبكة الطرق وضمان السلامة المرورية على مستوى الجمهورية.

ووجّه الوزير رسالة مباشرة إلى سائقي النقل الثقيل، حثهم فيها على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وعدم التهور، مضيفًا: "حافظوا على نفسكم الأول، وعلشان خاطرنا اصبروا شوية، ومحدش يجري على الطرق".

كما أشار إلى أن الدولة تتبع الأصول الفنية في تنظيم وفصل حركة السير وتأمين مستخدمي الطرق، مؤكدًا أن حياة المواطنين خط أحمر، ولن يُسمح بتعريضها للخطر بسبب الإهمال أو الاستهتار.

وقال الوزير بلهجة حازمة: "إحنا بنبدأ دايمًا بالحسنى، لكن بعد كده القانون هيتطبق بمنتهى الحسم، ومفيش حد فوق الحساب، وكل من أخطأ سيحاسب".

وفي كشف مهم عن ملابسات الحادث، أوضح الفريق كامل الوزير أن المركبة المتسببة فيه كانت مملوكة لأحد المواطنين بمدينة السنبلاوين، وكان يقودها سائق لا يحمل رخصة قيادة مهنية، وتبين من التحاليل تعاطيه للمواد المخدرة، مؤكدًا: "إحنا مش هنسيب حد.. وكلنا جاهزين نتحاسب".

واختتم الوزير تصريحاته بالإعلان عن تنظيم مؤتمر صحفي موسع خلال الأسبوع الجاري للتوعية بمخاطر الحوادث، وأهمية الالتزام بقواعد السلامة على الطرق، في إطار خطة متكاملة تستهدف الحد من الكوارث المرورية.