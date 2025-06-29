الشرقية - ياسمين عزت:

علق شقيق الطفل الذي تعرض للضرب المبرح على يد والده بشرفة مسكنهم بالمجاورة الثالثة ب بمدينة العاشر من رمضان، على موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضا واستنكارا لضرب الطفل بقوله "والدي حنين وبيحبنا".

وتابع الشاب في فيديو نشره عبر فيسبوك، وثق فيه توضيح حقيقة فيديو ظهر فيه والديه يتعديان بالضرب على شقيقه الأصغر، قائلا: "أخويا غلط في أمر ما وكان لازم ياخد عقابه، ووالدي ووالدتي نبهوه أكثر من مرة، لكنه كرر نفس الغلط وبالتالي أخذ عقابه".

وأضاف الشاب: أخويا الصغير عمل حاجة غلط وبابا قعده وفهمه مرة واتنين ولكنه صمم على تكرارها، ما دفع والدي لتأديبه كمثل تصرف أي أب بيربي ابنه. وأنا استنكر كل تعليقات المواطنين على السوشيال ميديا محدش عارف حاجة هما بس شافوا الفيديو على الفيس لكن محدش فاهم وكله بيقول أي كلام".

وتابع قائلا: "الناس فضلت تقول أبوهم وأمهم قاسيين وطردوا ابنهم الكبير اللي هو أنا وأكدوا إني فضلت عايش خارج بيتي 3 شهور لكن محصلش وكذب"، مختتما: "بابا حنين وبيخاف علينا وبيحبنا وبيعلمنا الأدب لو أخطأنا ودا حق أي أب".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ضبطت والديّ طفل، بعد تداول فيديو يوثق ضربهما له ضربا مبرحا، بمدينة العاشر من رمضان. كان الطفل يستغيث ما دعى جيرانه في المسكن توثيق الواقعة وتصويرها ثم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تم رصده لاحقا من الجهات المعنية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد برصد مقطع فيديو انتشر عبر فيس بوك تداوله المواطنون، وكان يوثق تعدي الأب بالضرب على نجله الطفل وكانت بجواره الأم بمدينة العاشر من رمضان.

أمرت الأجهزة المعنية بتحري صحة الواقعة والتي أثبت صحتها رجال المباحث لاحقا بالمجاور الثالثة بالعاشر من رمضان وأن الأب كان يلقن ابنه درسا بزعم "إنه بيربيه" حسب أقوال الشهود على الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة بعد ضبط الأب والأم.