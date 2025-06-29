الغربية – مروة شاهين:

تقدمت أسرة سيدة شابة من مركز زفتى بمحافظة الغربية ببلاغ رسمي ضد طبيب نساء وتوليد شهير، متهمين إياه بالتسبب في وفاة نجلتهم "إفراج علاء مصطفى" (27 عامًا) إثر خضوعها لعملية ولادة قيصرية داخل مستشفى خاص، وذلك بعد تعرضها لنزيف حاد وتورم في القدمين عقب العملية.

ووفقًا لبلاغ الأسرة، فإن الحالة الصحية للمتوفاة تدهورت بعد إدخالها غرفة العمليات للمرة الثانية، ليتم لاحقًا نقلها إلى مستشفى زفتى العام في محاولة لإنقاذها. وأُجريت لها عملية استئصال للرحم، إلا أن جهود الأطباء لم تنجح، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن المتوفاة وصلت إلى المستشفى بحالة حرجة، وبها قسطرة وريدية مركزية في الرقبة، وآثار جراحة قيصرية بالبطن، بالإضافة إلى علامات كدمات وزرقة على الساقين والفخذين، مشيرًا إلى أن سبب الوفاة يرجح أن يكون نتيجة نزيف ما بعد الولادة أدى إلى هبوط حاد، مع عدم إمكانية الجزم النهائي بسبب الوفاة في هذه المرحلة.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2545 لسنة 2025 إداري زفتى، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة، كما قررت استدعاء الطبيب المشكو في حقه لسماع أقواله، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية للجثمان، ويجري التحقق من بيانات الطبيب لمعرفة ما إذا كان مقيدًا بنقابة الأطباء ومؤهلاً قانونيًا لإجراء العمليات الجراحية.