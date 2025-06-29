مفتي الجمهورية يعزي أهالي ضحايا حادث المنوفية: بناتكم في منزلة الشهداء

المنوفية – أحمد الباهي:

زار الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الأحد، قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي، وأسفر عن مصرع 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة وسائق ميكروباص، أثناء توجههم للعمل في مزارع العنب.

جاءت الزيارة محمّلة بمشاعر المواساة والتضامن، حيث تنقل المفتي بين سرادقات العزاء التي امتلأت بأهالي القرية المكلومين، وقرأ الفاتحة على أرواح الضحايا، وحرص على مواساة ذويهم بكلمات تفيض إنسانية ورحمة، مؤكدًا أن "مصاب هذه القرية هو مصاب الأمة كلها".

وفي حديثه إلى الأهالي، قال المفتي إن الفتيات كنّ مثالا للجد والاجتهاد، خرجن للعمل من أجل دعم أسرهن بكرامة، وإن الله أكرمهن بأن اصطفاهن في هذا اليوم، مضيفًا: "هؤلاء البنات أمانة، خرجن في طلب الرزق، وحملن هموم أسرهن، وعُدن بإذن الله شهداء، والله أرحم بهن من الجميع".

ودعا المفتي الدولة ومؤسساتها إلى الوقوف بجانب أسر الضحايا والمصابين، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع في هذه المحنة، وتقديم كل أوجه الدعم المعنوي والمادي للمتضررين.

تأتي هذه الزيارة في إطار الدور المجتمعي والديني الذي تضطلع به دار الإفتاء، دعمًا للأهالي وتضامنًا مع آلامهم، وسط حالة من الحزن العارم التي لا تزال تسيطر على القرية منذ وقوع الحادث الأليم.