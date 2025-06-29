المنوفية – أحمد الباهي:

تفقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، صباح اليوم الأحد، موقع الحادث المأساوي الذي وقع الجمعة الماضي على الطريق الإقليمي بنطاق محافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة وسائق ميكروباص، في واحدة من أبشع الكوارث المرورية في السنوات الأخيرة.

وفي تصريحات من موقع الحادث، تقدم الوزير بخالص العزاء لأهالي الضحايا، قائلًا: "نحتسبهم عند الله شهداء، والأرواح التي راحت أمانة في رقبتنا كلنا"، وأكد أن الحادث لن يمر دون محاسبة، مشددًا على أن الطريق سيشهد تطويرًا شاملًا "شبر بشبر"، لمنع تكرار مثل هذه المآسي مستقبلًا.

كما وجه الوزير ببدء إصلاحات عاجلة على الطريق، وإعادة تنظيم الحركة المرورية خاصة في المناطق التي تشهد كثافة أو نقاط عبور خطرة، لافتًا إلى أن الحكومة لن تتهاون مع أي تقصير في حماية أرواح المواطنين.

وأضاف كامل الوزير: "اللي جاي مش بس توعية.. لازم يكون فيه حزم، ومفيش مجاملة.. اللي هيقود برعونة أو يعكس اتجاه هيتحاسب فورًا، بالقانون ومن غير استثناءات"، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد رقابة مشددة وتطبيقًا صارمًا لقواعد المرور على الطرق السريعة والإقليمية.

وأشار إلى أن الدولة بصدد إجراء مراجعة شاملة لتصميم الطريق الإقليمي، بالإضافة إلى تقييم إجراءات السلامة والرقابة عليه، مع التأكيد على أن كل من يثبت تورطه أو إهماله سيتحمل المسؤولية، ولا أحد فوق القانون.

يُذكر أن الحادث وقع نتيجة اصطدام مروع بين سيارة نقل ثقيل (تريلا) كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة جنونية، وميكروباص يقل 22 فتاة يعملن في مزارع العنب، ما أدى إلى وفاة 19 شخصًا بينهم 18 فتاة وسائق المركبة، فيما لا تزال ثلاث فتيات مصابات في حالة حرجة داخل العناية المركزة.

وقد أمرت النيابة العامة بحبس سائق التريلا المتسبب في الحادث أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأخذت عينات لتحليلها والكشف عن تعاطيه للمواد المخدرة، فيما تتواصل التحقيقات مع شهود العيان والمعنيين بالحادث.