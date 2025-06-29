آراء طلاب الثانوية العامة بأسيوط بعد الإنجليزي: "محتاج وقت إضافي"

أسيوط – محمود عجمي:

شهدت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا بشأن مستوى امتحان مادة اللغة الإنجليزية، حيث وصفه البعض بأنه جاء في متناول الطالب المتوسط، بينما أبدى آخرون استياءهم من صعوبة بعض الأسئلة، خاصة القطعة الثانية وسؤال القصة.

وأكد عدد من الطلاب، من بينهم مهند أحمد، مريم محمد محمود عبدالغني، محمد منصور عبدالساتر، ومحمد جلال حسن، أن الامتحان جاء في مجمله متوسط المستوى، إلا أن القطعة الثانية تميزت بصعوبة ملحوظة، حيث تطلبت تفكيرًا عميقًا وثروة لغوية واسعة، كما اعتبروا سؤال القصة من بين الأسئلة الأكثر تعقيدًا.

وأشار الطلاب إلى أن الامتحان، رغم اعتماده على محتوى الكتاب المدرسي ونماذج الوزارة، احتاج إلى وقت إضافي للتفكير والتحليل، مؤكدين أن مستوى الصعوبة كان أعلى مقارنة بامتحان العام الماضي.