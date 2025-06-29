رفع 28 طن قمامة خلال حملة نظافة بقرية في الأقصر

الأقصر-محمد محروس:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة أحمد حسن أبو الحسن، جنوب الأقصر، حملة نظافة شاملة بقرية المريس بمركز الطود بمشاركة رئيس القرية عبدالرازق القاضي بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمركز.

وأسفرت الحملة عن رفع 28 طن قمامة ومخلفات مباني وأتربة متراكمة بجانبي الطرق، كما شملت الحملة أيضًا عمليات تنظيف طريق شهر روحه بداية من حدود القرية شمالا مع قرية الضبعية بمركز القرنة، كما تم متابعة نظافة طرق جزيرة أرمنت الحيط التابعة للقرية.