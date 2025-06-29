منع نزول البحر بشواطئ في الإسكندرية.. و4 تحذيرات عاجلة للمصطافين

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تشهد شواطئ وسواحل الإسكندرية، اليوم الأحد، نشاطًا ملحوظًا لسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط، فيما تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار نشاط الرياح حتى يوم غد.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 60 إلى 75 كيلو متر/ الساعة، وارتفاع أمواج البحر المتوسط من 3 إلى 4 أمتار.

وأوضحت المصايف، أن شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية ذات المساحات الواسعة والمفتوحة رفعت الرايات الحمراء، والتي تعني عدم النزول البحر نهائيًا لكونها غير آمنة تماما.

وحول حالة شواطئ شرق الإسكندرية، لفتت إدارة السياحة والمصايف إلى رفع الرايات الصفراء على كافة الشواطئ والتي تعني أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر.

وأصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية 4 تحذيرات لرواد الشواطئ تشمل:

- تجنب التوغل في المياه .

- الالتزام بالتواجد بالقرب من الشاطئ فقط.

- ارتداء "لايف جاكت" خاصة للأطفال وغير المتمكنين من السباحة.

- ممنوع تمامًا استخدام البدالات أو العوامات المطاطية .