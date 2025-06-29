نقل طالبة إلى المستشفى بعد تعرضها للإغماء داخل لجنة بالمحلة

الغربية- مروة شاهين:

شهدت لجنة مدرسة الشهيد محمد محمود مقبل الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية بمحافظة الغربية، صباح اليوم الأحد، حالة طارئة بعد إصابة طالبة بالصف الثالث الثانوي بحالة إغماء مفاجئة أثناء أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وتبين أن الطالبة تُدعى "فاطمة. م"، حيث فقدت وعيها بشكل مفاجئ داخل اللجنة بعد مرور نصف زمن الامتحان، مما تسبب في حالة من القلق بين الطالبات والمراقبين داخل اللجنة.

على الفور تدخل المشرفون وأفراد الأمن الإداري لتقديم الإسعافات الأولية، وتم إخطار قوات التأمين التابعة لقسم شرطة ثالث المحلة، والتي نسقت مع هيئة الإسعاف بالغربية، وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت مصادر طبية أن الحالة الصحية للطالبة مستقرة وجارٍ تقديم الدعم اللازم لها.