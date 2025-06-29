انتشال جثة تلميذ والبحث عن فتاة سقطا في نهر النيل بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثمان التلميذ أحد ضحايا الغرق مع طالبة من أقاربه، داخل نهر النيل في منطقة الجبيل، قرية دندرة، مركز قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بمصرع تلميذ وطالبة غرقًا داخل نهر النيل في قرية دندرة بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن تلميذ 11 عامًا وطالبة 15 عامًا من عائلة واحدة، من جزيرة الطوابية، أولاد عمرو، سقطا داخل نهر النيل خلال عودتهما من منزل جد التلميذ أمس الأول بعد محاولات عملية بحث تم انتشال الصغير وجاري البحث عن جثمان الطالبة.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.