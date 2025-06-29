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مصرع وإصابة 4 في حادث مروع على صحراوي المنيا

12:16 م الأحد 29 يونيو 2025

انقلاب سيارة ربع نقل - ارشيفية

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المنيا- جمال محمد:

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الأحد، وأصيب 2 آخرين بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نق، مما أسفر عن وقوع وفيات ومصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع 2 وإصابة 2 آخرين بكسور وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

جرى نقل الجثتين، والمصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارة.

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حادث مروع انقلاب سيارة ربع نقل محافظة المنيا سيارات الإسعاف
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