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ضبط عامل أثناء التنقيب عن الآثار في منزله بسوهاج

12:08 م الأحد 29 يونيو 2025

التنقيب عن الآثار - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج عامل في اتهامه بالبحث والتنقيب عن الآثار في منزله، بالمنشاة جنوبي المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة بلاغًا بقيام "محمود. ا" 43 عامًا عامل بالحفر والتنقيب بحثاً عن الأثار بمنزله دائرة المركز.

تم ضبط مالك المنزل المذكور، وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت المسلح، وتلاحظ وجود حفرة وتم ضبط الأدوات المستخدمة.

بسؤال المتهم أقر بارتكابه الواقعة، بحثاً عن الأثار، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات. ش

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