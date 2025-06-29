محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالمشايعة - صور

أسيوط- محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم، وذلك في إطار متابعته لمعدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتي صدفا والغنايم، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو مليار و350 مليون جنيه.

ويُعد المشروع أحد أبرز مكونات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، الهادف إلى تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والفنية، من بينهم المهندس محسن محمود، رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط، والمهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس صابر عبدالرؤوف، مدير عام تنفيذ المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة وفاء أحمد، المدير التنفيذي للمشروعات بالهيئة، إلى جانب أمل جميل، مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من نواب رئيس مركز الغنايم.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ محطة المعالجة الثلاثية بقرية المشايعة، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 29 ألف متر مكعب يوميًا، وتُنفذ بتكلفة 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى قرض إسباني بقيمة 8 ملايين يورو. وتخدم المحطة مدينتي صدفا والغنايم، إلى جانب قرى مجريس ودير الجنادلة والمشايعة.

كما استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول توسعات محطة معالجة صدفا والغنايم، التي تُنفذ بطاقة 40/20 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة تقديرية تصل إلى مليار جنيه، ضمن مشروعات "حياة كريمة"، في خطوة تُعد نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية بالمحافظة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن ما يتم تنفيذه على أرض أسيوط يعكس التزام الدولة بخطة طموحة لتوصيل خدمات الصرف الصحي إلى جميع قرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير بنية تحتية متطورة تضمن تحسين مستوى المعيشة، خاصة في المناطق الريفية التي عانت طويلًا من نقص الخدمات.

وأشار المحافظ إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية تسير بمعدلات جيدة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل. كما وصف مشروعات "حياة كريمة" بأنها تمثل تحولًا تاريخيًا في حياة مئات الآلاف من المواطنين، من خلال تطوير قطاعات حيوية تشمل التعليم، الصحة، مياه الشرب، الطرق، والخدمات الحكومية.

واختتم أبوالنصر تصريحاته بالتأكيد على التزام المحافظة الكامل بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يضع المواطن في صدارة أولويات الدولة، مشددًا على أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل لتحقيق تغيير ملموس في حياة المواطنين.