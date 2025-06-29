اللي يلاقي أمي يبلغني.. شاب يقتل والدته ويدفنها في أرض زراعية بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

في حادث مأساوي هزّ أهالي عزبة شمس الدين التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، أقدم شاب على قتل والدته في ظروف غامضة، ثم أخفى جثتها في أرض زراعية مجاورة للقرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بتغيب سيدة تُدعى "ز. ع" وتبلغ من العمر 52 عامًا، وذلك بعد أن تقدم ابنها ببلاغ حول اختفائها، كما نشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي منشورًا يناشد فيه الأهالي مساعدته في العثور عليها، كتب فيه: "اللي يلقي أمي يبلغني".

جرى تشكيل فريق من البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن نجلها المدعو "إ. ص" هو من ارتكب الجريمة، حيث قتل والدته ودفن جثتها في أرض زراعية متاخمة للقرية.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الجريمة عقب تضييق الخناق عليه، وأرشد عن مكان دفن الجثة، التي جرى استخراجها ونقلها إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، فيما تتواصل الجهود لمعرفة الدوافع الكاملة وراء ارتكابه للجريمة البشعة بحق والدته.