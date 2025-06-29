14 محطة رفع ومعالجة لتطوير منظومة الصرف الصحي بطور سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء والقناة، إن خدمة الصرف الصحي بمدينة الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء تغطي غالبية المناطق العمرانية بها، ويقدر عدد المشتركين بشبكة الصرف الصحي بمدينة بنحو 16843 مشترك، مشيرة إلى أن بعض المناطق بتقسيم حي الفيروز تحتاج إلى مد خدمات الصرف الصحي بها، إضافة إلى بعض المناطق مثل "قرية الشيخ موسى، تجمع إسلا، تجمع عريق، تجمع أبوحجاب".

وأوضحت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في تصريح اليوم، أن طور سيناء تضم 12 محطة رفع للصرف الصحي، منها 3 محطات رفع رئيسية، و9 محطات فرعية، بإجمالي طاقة تصميمية تصل إلى 53328 متر مكعب يومي، ويبلغ إجمالي الطاقة الفعلية بها نحو 15774 متر مكعب يومي، إضافة إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لاستخدام المياه في ري المزارع الخشبية بالمدينة، كما يجري تجميع من المدينة والمناطق المحيطة من خلال شبكة انحدار بطول 114,1 كيلو متر، وبأقطار متدرجة حتى قطر 300 مم.

وأضافت أن مدينة الطور بها محطتين معالجة الأولى محطة معالجة برك الأكسدة تم إنشاؤها في عام 2023، وهى ثنائية المعالجة بطاقة تصميمية تقدر بنحو 10000 متر مكعب يومي، وتعمل بطاقة فعلية 9000 متر مكعب يومي، مشيرة إلى أن مياه الصرف المعالج تستخدم في ري الغابات الشجرية، لذا من المقرر إجراء توسعات بها لتعمل بطاقة 30000 متر مكعب يومي.

وأكدت أن المحطة الثانية هي محطة المعالجة الميكانيكية، وجرى إنشاؤه في عام 1990، بطاقة تصميمية 6 ألاف متر مكعب يومي، وتتكون من محطتين الأولى بطاقة 1000 متر مكعب يومي، والثانية بطاقة 5000 متر مكعب يومي، وهي معطلة حاليًا وتحتاج إلى دراسة لإعادة تأهيلها وتشغيلها.