المنوفية- أحمد الباهي:

انفجرت إحدى قريبات ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، وهي تبكي بحرقة، أثناء تواجدها رفقة أمهات الفتيات اللاتي لقين مصرعهن.

وأكدت السيدة أن تسع فتيات من الشارع نفسه، بينهن أسماء خليل مصطفى، سمر خالد فتحي، وآية زغلول مصطفى، قد لقين حتفهن في الحادث المأساوي.

وصفت المشهد بأنه "فاجعة كبرى لم تحدث من قبل"، حتى أن الرجال سقطوا أرضًا من هول الصدمة.

أضافت السيدة أن عائلات الضحايا بحثوا يائسين عن نعوش داخل القرية لتكفي أعداد الضحايا، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، واضطروا للبحث خارج القرية، وتم جلب النعوش بواسطة سيارات النقل حتى تمكنوا من إكمال العدد المطلوب، وهو 18 نعشًا، لدفن الفتيات اللاتي رحلن في هذه المأساة.

كان الطريق الإقليمي، شهد أمس الجمعة حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. وقع التصادم بين سيارة نقل وسيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 19 شخصًا .

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