المنوفية - أحمد الباهي:

روت حبيبة الجيوشي، إحدى الناجيات الثلاثة من حادث الطريق الإقليمي المأساوي بالمنوفية، تفاصيل صادمة عن الكارثة.

وكشفت أنها لم تُدرك لحظة وقوع الحادث، لكنها فوجئت بنفسها تفتح عينيها داخل سيارة إسعاف تنقلها إلى أحد المستشفيات، لتُصدم لاحقًا بخبر وفاة ثلاثة من أبناء أقاربها في ذات الحادث.

أضافت حبيبة فى تصريحات لها بعد امتثالها للشفاء وخروجها من المستشفى: "أنا كنت بشتغل عشان أساعد نفسي على مصاريف الكلية، اضطريت أنزل مع قرايبي للشغل عشان نوفر فلوس، غصب عننا لازم نعين أبونا وأمنا على الظروف".

وأشارت إلى أن بعض الفتيات اللاتي لقين مصرعهن في الحادث كن قد تعرضن لحوادث سابقة على نفس الطريق الخطير، مضيفة: "الطريق ده وحش".

كان الطريق الإقليمي شهد أمس الجمعة حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وقع التصادم بين سيارة نقل وسيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين.

اقرأ أيضًا:

مواكب الوداع في كفر السنابسة.. صرخات الأمهات تسابق سيارات الإسعاف