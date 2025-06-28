محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الإقليمي ويأمر بتوفير إقامة لمرافقيهم

المنوفية- أحمد الباهي:

توجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لزيارة مصابي حادث الطريق الإقليمي الأليم بمستشفي الجراحات المتخصصة بشبين الكوم، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تقديم الرعاية الطبية لهم، رافقه المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة.

واطمئن محافظ المنوفية على الحالة الصحية لمصابي الحادث، موجهًا بالمتابعة المستمرة وتسخير الإمكانيات الطبية لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية العاجلة لهم، لافتً إلى ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لتلقي العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء، كما أمر المحافظ بتوفير إقامة وإعاشة كاملة لمرافقي الحالات.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه فور وقوع الحادث تم نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام، وفي استجابة فورية لمطلب الأهالي، أمر المحافظ بنقل المصابين إلى مستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم لإجراء الفحوصات الشاملة والجراحات الدقيقة لهم، مؤكدًا حرصه على تقديم الدعم الكامل لأسر الشهداء والمصابين والوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم.