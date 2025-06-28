المنوفية- أحمد الباهي:

روت والدة الطالبة شيماء رمضان عبد الحميد، إحدى ضحايا حادث الطريق الإقليمي المأساوي بالمنوفية الذي أودى بحياة 19 شخصًا، تفاصيل مسيرة ابنتها المليئة بالتضحية والكفاح.

قالت والدة شيماء: "بنتي كانت دايمًا بتطلع من الأوائل، في الإعدادية، حصلت على مجموع يؤهلها للالتحاق بالثانوي العام، لكنها قالت: 'بلاش ثانوي ويكفي إخواتي يدخلوا علشان ظروفنا، أنا هدخل صنايع 5 سنين'"،

وتابعت:" بالفعل، أقدمت شيماء على هذه الخطوة، وتفوقت في التعليم الصناعي، ثم قامت بعمل معادلة لتلتحق بكلية الهندسة، اللي كانت نفسها فيها".

أكدت الأم أن "شيماء" بدأت عملها في مزرعة العنب قبل أسبوع واحد فقط، جاء قرارها بالعمل بعد أن علمت أن المسؤولين عن المزرعة رفضوا استمرار شقيقتها الصغرى في العمل، فقررت هى أن توفر من نفقات دروس شقيقتها وتُساعد الأسرة في تحمل الأعباء، غير مدركة أن طريقها إلى العمل سيقودها إلى نهايتها المأساوية على الأسفلت.

بمجرد علمه بوفاة ابنته، انهار الأب رمضان عبد الحميد خليل، وظل يهرول بين المستشفيات بحثًا عنها؛ ذهب إلى أشمون فلم يجدها، ثم انطلق إلى مستشفى سرس الليان، وهناك، بعد بحث مضنٍ بين الجثث، فوجئ بابنته "شيماء" ترقد صريعة جراء الحادث المروع.

كان الطريق الإقليمي، شهد أمس الجمعة، حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 19 حالة وإصابة 3 آخرين.

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