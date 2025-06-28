تفاصيل الساعات الأخيرة لـ"مروة" ضحية حادث المنوفية قبل رحيلها -فيديو

المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت أجواء من الحزن على منزل الفقيدة مروة أشرف إنسان خليل، إحدى الفتيات الثماني عشرة اللاتي لقين مصرعهن في الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الإقليمي صباح أمس الجمعة.

كانت الفتيات يستقلن سيارة أجرة ميكروباص في طريقهن لجني فاكهة العنب من إحدى المزارع بقرية الخطاطبة، عندما اصطدمت بهن سيارة نقل.

بقلب يعتصر ألماً، روت عمة "مروة" تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفقيدة: "البنت الله يرحمها كأنها حست إن أجلها جاي، بس شهيدة هتتزف للجنة، إمبارح نزلت لجدتها الساعة 1 بالليل وقالتلها 'عاوزة أعمل شعري بالحنة يا ستي'".

وأضافت العمة أن مروة "ماتت وهي متحنية زي ما كانت عاوزة، ماتت متوضية ومصلية وحافظة لكتاب الله"، كشفت أيضاً أن مروة كانت اشترت هاتفاً بالتقسيط ولم تتمكن من سداد ثمنه كاملاً.

ظلت الأسرة تبحث عن مروة في المستشفيات لساعات طويلة، حتى توصلوا إلى جثمانها في مستشفى قويسنا، وقالت العمة بحسرة: "عرفناها بالعافية بعد ما أبوها كان بيدور عليها في وشوش الميتين".

وكان الطريق الإقليمي شهد أمس الجمعة، حادثاً مأساوياً أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وقع التصادم بين سيارة نقل وسيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 19 حالة وإصابة 3 آخرين.