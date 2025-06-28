هدم نفق المندرة.. مسار جديد للسيارات على كورنيش الإسكندرية بسبب المترو

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، الانتهاء من تجهيز المسار المروري البديل للحركة القادمة من طريق الكورنيش في اتجاه نفق المندرة، وذلك بواقع ٤ حارات مرورية تمتد من نقطة شرطة المندرة وحتى هيكل نفق المندرة القائم، في إطار استكمال مشروع مترو الإسكندرية.

ووفقاً لبيان صادر عن المحافظة، سيجري تحويل مسار الحركة المرورية القادمة من طريق الكورنيش إلى المسار البديل، وذلك لتمكين الجهات المختصة من تجهيز المسار المقابل لحركة المرور القادمة من مناطق المعمورة في اتجاه الكورنيش، تمهيدًا لبدء أعمال هدم نفق المندرة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية والتعليمات الصادرة من إدارة المرور، والتعاون مع الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الجميع وضمان انتظام حركة السير خلال فترة تنفيذ الأعمال.