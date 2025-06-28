إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالأقصر

الأقصر-محمد محروس:

أصيب 10 أشخاص بجروح وكسور إثر حادث انقلاب سيارة كبود، اليوم السبت، في ترعة قرية الشغب التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.