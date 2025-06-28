المنوفية- أحمد الباهي:

لم ترَ الطالبة إسراء صباح عبد الوهاب الحفناوي، ابنة قرية كفر السنابسة بمنوف، نتيجة تعبها واجتهادها، فبعد يوم واحد فقط من وفاتها المأساوية في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، كشفت النتائج عن تفوقها الساحق بحصولها على 269.5 درجة بنسبة 96.3% في الشهادة الإعدادية.

كانت "إسراء" ضمن 17 فتاة شيعهن أهالي القرية مساء أمس الجمعة، في مشهد مهيب حضره الآلاف.

في سياق متصل، نعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية اليوم السبت، أربع طالبات بالصف الثالث الإعدادي لقين حتفهن صباح أمس الجمعة، في حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" بسيارة أجرة كن يستقللنها.

الفتيات كن في طريقهن للعمل في مزارع العنب بالخطاطبة بمركز السادات، لمساعدة أسرهن على أعباء المعيشة.

صدر بيان من الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، وجميع العاملين بالقطاع، يعربون فيه عن بالغ الحزن والأسى لأسر الطالبات: جنى يحيى فوزي خليل، ضحى همام الحفناوي، تقى محمد أحمد الجوهري، وإسراء صباح عبد الوهاب، داعين الله أن يتغمدهن بواسع رحمته.

وكان الطريق الإقليمي، شهد أمس الجمعة، حادثًا مروعًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث وقع التصادم بين سيارة نقل وسيارة أجرة "ميكروباص"، مما أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين.

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