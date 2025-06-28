فارس ودعاء وداليا وشهد.. أسماء ضحايا مركب المنيا الغارق

المنيا - جمال محمد:

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء ضحايا انقلاب مركب صغير بنهر النيل، بالقرب من قرية أبو عزيز التابعة لمركز مطاي محافظة المنيا

وكشف مصدر بمديرية الصحة أسماء الضحايا وهم: فارس محمد، 19 سنة، دعاء سيد، 10 سنوات، داليا رضا، 18 عاما، وشقيقتها شهد، 15 سنة، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثامينهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث انقلاب مركب صغير في نهر النيل، أثناء العبور من الضفة الشرقية إلى الغربية، مما أسفر عن مصرع شاب و3 فتيات، بالقرب من قرية أبو عزيز التابعة لمركز مطاي.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهري، وتبين أن المركب ملكاً لشخص يدعى "ب.ع"، وأن الحمولة الزائدة وراء انقلاب المركب بهم في النيل وتم ضبط صاحب المركب،

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة.