محام سفاح المعمورة يعلن انسحابه من القضية |فيديو وصور

الإسكندرية –محمد البدري ومحمد عامر:

أعلن المحامي أميران عثمان، انسحابه من الدفاع عن المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، والمتهم بقتل سيدتين ورجل وإخفاء جثثهم في شقتين بمنطقتي المعمورة والعصافرة بالإسكندرية.

وأكد عثمان خلال جلسة محاكمة المتهم، أن انسحابه جاء بعد أن أكد تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية، أن المتهم يتمتع بقواه العقلية وكان مدركًا تمامًا لما ارتكبه من أفعال أثناء ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. التقرير، الذي أعدته لجنة طبية ثلاثية متخصصة، شكل نقطة فاصلة في مجريات المحاكمة، بعدما شكك الدفاع سابقًا في أهلية موكله للمساءلة القانونية.

شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، أول ظهور علني للمتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، خلال ثالث جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، حيث ظهر داخل قفص الاتهام محاطًا بحراسة مشددة، في جلسة حضرها عدد من أهالي الضحايا.

وبدأت الجلسة بمحاولة المتهم إنكار التهم المنسوبة إليه، فيما بدأت مرافعة النيابة العامة لسرد تفاصيل ما توصلت إليه التحقيقات حول الجرائم المتهم بارتكابها.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهي الإعدام شنقًا، عن كل جريمة ارتكبها.

ووصفت النيابة العامة القضية بأنها "مأساة كاملة الأركان"، مؤكدة أن المتهم لم يكن مجرد محامٍ، بل "شخص تلطخ بثوب القانون ليستخدمه سكينًا يفتك بثقة من لجأوا إليه". وقال ممثل النيابة: "نحن أمام رجل عاش بيننا يتحدث بلسان القانون، لكن قلبه كان كهفًا مظلمًا لا يسكنه إلا الشيطان".

وأضافت النيابة، أن المتهم لم يكن يعاني من ظروف اجتماعية أو نفسية، بل نشأ في بيئة مستقرة، ما يثبت أن جرائمه كانت نتيجة قرارات إرادية وسبق إصرار، قائلة: "تحالف مع الشيطان، وقتل ضحاياه الثلاثة دون رحمة... نحن لا نحاكم محاميًا، بل قاتلًا متسلسلًا اختار طريق الدم".

وأكدت النيابة أن الأدلة والاعترافات وشهادات الشهود جاءت قاطعة في إدانة المتهم، مشيرة إلى أنه أقر بتفاصيل الوقائع خلال التحقيقات.

ويواجه المتهم اتهامات بقتل المهندس "م.أ.م"، وزوجته "م.ف.ث"، وموكلته "ت.ع.ر"، وإخفاء جثامينهم داخل وحدتين سكنيتين بمنطقتي العصافرة والمعمورة، في وقائع أثارت جدلاً واسعًا عقب كشفها من قبل أجهزة الأمن وتحقيقات النيابة العامة.

وكانت المحكمة استمعت إلى أقوال عدد من شهود الإثبات ضمن قائمة تضم 25 شاهدًا، بينما واصل المتهم إنكار التهم المنسوبة إليه، مشككًا في الروايات المقدمة ضده.

وتستكمل المحكمة نظر القضية المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات المنتزه ثان، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع.





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