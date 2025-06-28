تموين الشرقية: ضبط 6 أطنان كيماوي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

الشرقية - ياسمين عزت:

نجحت مديرية التموين بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية في ضبط 6 طن و50 كجم من سماد اليوريا المدعم، كانت مخزنة بطريقة غير قانونية داخل أحد المخازن بقرية تابعة لمركز صان الحجر، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، يأتي هذا ضربة قوية ضد تجار السوق السوداء.

وجاءت هذه الضبطية تنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة تشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والحد من تسريب الدعم المخصص للفلاحين، والذي يُعد أحد أركان تحقيق الأمن الغذائي.

وبحسب ما أعلن المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين، فقد وردت معلومات مؤكدة عن قيام أحد المواطنين بتجميع كميات كبيرة من الكيماوي المدعم والمخصص حصريًا لصرفه من خلال الجمعيات الزراعية للمزارعين أصحاب الحيازات الزراعية.

على الفور، تم تشكيل حملة مكبرة بقيادة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، بمشاركة قطاع وسط الشرقية، وتمت مداهمة المخزن وضبط المخالفة.

وجرى ضبط 121 شيكارة من سماد اليوريا تزن 6 أطنان و50 كجم تم احتجازها بالجمعية الزراعية بأن الحجر وتم التحقيق مع صاحب المخزن وتحرير محضر ضده جنح ثان الحجر.

أكد محافظ الشرقية أن أي محاولة للاستيلاء على الدعم أو تسريبه خارج منظومة التوزيع القانونية تُعد جريمة في حق الوطن والمواطن، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع من تسوّل له نفسه العبث بقوت الفلاحين أو المتاجرة بمستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة.

وأضاف أن هذه الحملات مستمرة، وتشمل إلى جانب الكيماوي، الرقابة على المخابز، الأسواق، محال البقالة، والمخازن غير المرخصة، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية.

جدير بالذكر أن سماد اليوريا المدعم يُوزع على المزارعين بأسعار تقل كثيرًا عن سعر السوق، في إطار دعم الدولة للزراعة والإنتاج الغذائي. تسريبه إلى السوق السوداء يؤدي إلى حرمان الفلاحين الحقيقيين من حقوقهم، ويرفع تكلفة الزراعة، ويهدد استقرار أسعار المحاصيل والمواد الغذائية.