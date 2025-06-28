استكمال أعمال محور تنموي لربط الزقازيق بههيا وأبو كبير

الشرقية - ياسمين عزت:

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، سير العمل في مشروع ازدواج ورفع كفاءة ورصف طريق الزقازيق،ههيا وأبو كبير، أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بالمحافظة، بطول 22 كيلومترًا وتكلفة إجمالية تقدر بـ 887 مليون و78 ألف جنيه، في إطار خطة الدولة الشاملة لتحديث البنية التحتية وتعزيز شبكات الطرق.

يمثل هذا الطريق شريانًا حيويًا لربط ثلاث من أكبر المدن داخل محافظة الشرقية، ويخدم آلاف المواطنين يوميًا، سواء في التنقل الشخصي أو لنقل البضائع والمنتجات الزراعية. المشروع يشمل ازدواج الطريق وتوسعته ورصفه ورفع كفاءته بشكل كامل بما يواكب معايير الطرق الحديثة.

وأكد المحافظ أن الشرقية تنفذ خطة طموحة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والفرعية، لتسهيل الحركة المرورية، وتقليل معدلات الحوادث، وربط القرى والمدن بمحاور تنمية مستدامة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

من جانبه، أوضح أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا، أن العمل يجري على قدم وساق في القطاعين ويشمل القطاع الأول الزقازيق ههيا بطول 11.5 كم، بتكلفة 489.93 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ 90%، القطاع الثاني ههيا أبو كبير بطول 9.5 كم، بتكلفة 397.85 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ 25% حتى الآن.

وأشار إلى أن فرق العمل تعمل على تذليل المعوقات التي تواجه الشركة المنفذة، لضمان سرعة الإنجاز ودخول الطريق الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المحافظ تفاصيل المشروع وتشمل: الطول الإجمالي: 22 كيلومترًا، التكلفة: 887 مليون جنيه، والهدف منه تحسين الحركة المرورية، الحد من الحوادث، ربط المدن، دعم التنمية المحلية كما تم تنفيذه من قبل شركتين للمقاولات تحت إشراف مباشر من المحافظة.

يتكامل هذا المشروع مع عدد من المحاور التنموية التي تنفذها محافظة الشرقية حاليًا، في قطاع الطرق، والتعليم، والصحة، ضمن خطة تنموية طموحة تهدف إلى تحويل الشرقية إلى محافظة نموذجية في البنية التحتية والخدمات.