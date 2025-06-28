بالصور.. غلق وتشميع 35 محلا وكافيه مخالف في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

وجه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن، بشن حملات دورية مكبرة على المحال غير المرخصة والتى يديرها أجانب، وخاصة التي تعمل على إستقطاب الشباب الأسوانى، وأيضاً الرواد من جنسيات أخرى لممارسة التعاطي والسلوكيات التى تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المحلي.

وشدد على أنه لن يسمح بممارسة أى أنشطة مخالفة للأخلاق تحت مسمى الكافيهات والمقاهى، ولاسيما أنها تتسبب فى إزعاج المواطنين فى القرى و الأحياء والمناطق السكنية فيها لما تحدثه من ضوضاء وروائح كريهة ، بالإضافة إلى عدم التزامهم بمواعيد الغلق المقررة فى الفترات المسائية تطبيقاً للخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز حملة مكبرة استهدفت المقاهى والكافيهات بقريتى أرمنا ووادي خريت بنطاق قروى عنيبة، وأسفرت عن غلق وتشميع العديد من المقاهى المخالفة بواقع 10 حالات، فضلاً عن تحرير عدد من المحاضر وذلك بواسطة اللجنة المشتركة من إدارة التموين ورخص المحلات والإشغالات بالوحدة المحلية ، وهو ما نال إشادة من أهالى القرى بجهود المحافظة فى هذا الاتجاه.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى حملة استهدفت غلق وتشميع عدد 5 من المقاهى والكافيهات المخالفة بعد تحرير محاضر الغلق لها وذلك بشوارع العروبة والسوق والشوارع الجانبية بالمدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وهو الذى يتوازى مع قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بفصل التيار الكهربائي عن 15 محل مخالف لعدم التزام أصحابها بمواعيد الغلق المحددة ضمن خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بغلق وتشميع 5 محلات مخالفة بشارع 23 يوليو، والشوارع الجانبية بوسط المدينة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.