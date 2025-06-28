في يومه العالمي.. محافظ الدقهلية يتفقد حملة التبرع بالدم بمستشفى بلقاس

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار "تبرعك بالدم حياة"، بمستشفى بلقاس.

يأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم لصالح مستشفيات الصحة وبنوك الدم، مؤكدًا أهمية الدور المجتمعي في دعم بنوك الدم بمختلف المدن لإنقاذ الأرواح وتعزيز منظومة الرعاية الصحية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع التطوعي بالدم، داعيًا أهالي الدقهلية إلى المشاركة الفاعلة في التبرع بالدم، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من الحملات والندوات التوعوية بالتعاون مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم، حرصًا على سلامة وصحة وأرواح المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية بالتعاون الكامل مع الجهات المعنية والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الفرق القائمة على الحملة لضمان تحقيق النتائج المرجوة وزيادة أعداد المتبرعين، وتعزيز التعاون بين الجهات الصحية والمجتمعية، مع تحديد الأماكن المناسبة لتمركز الفعاليات والتأكيد على حشد التجمعات من الفئات المستهدفة.

والتقى محافظ الدقهلية المواطنين بالمستشفى، واستمع إليهم وإلى مطالبهم، مؤكدًا سعيه الدائم لتوفير احتياجاتهم في مختلف القطاعات والمجالات، وخاصة في القطاع الصحي الذي يهم جميع المواطنين، في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين وتوفير الرعاية والعناية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.