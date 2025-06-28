بالصور.. مشجع بالنادي المصري يهدي وزير الرياضة "بوكيه ورد"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أهدى مشجع للنادي المصري، بوكيه ورد، اليوم السبت، إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال تفقده مشروع إنشاء استاد النادي المصري.

وقدم علي سبايسي، أحد مشجعي النادي المصري، الشكر، إلى وزير الرياضة على اهتمام الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، الذي أطلق عليه "عزيز مصر" على تلبية رغبة أبناء بورسعيد وجماهير النادي المصري في بناء الاستاد في نفس موقعه القديم.

وأضاف: "شكرا الدولة المصرية على تلبية طلب أبناء بورسعيد"، مطالبهم بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء الاستاد.