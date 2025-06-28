إعلان

بالصور.. مشجع بالنادي المصري يهدي وزير الرياضة "بوكيه ورد"

03:04 م السبت 28 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مشجع بالنادي المصري يهدي وزير الرياضة بوكيه ورد (3)
  • عرض 6 صورة
    مشجع بالنادي المصري يهدي وزير الرياضة بوكيه ورد (5)
  • عرض 6 صورة
    مشجع بالنادي المصري يهدي وزير الرياضة بوكيه ورد (6)
  • عرض 6 صورة
    مشجع بالنادي المصري يهدي وزير الرياضة بوكيه ورد (2)
  • عرض 6 صورة
    مشجع بالنادي المصري يهدي وزير الرياضة بوكيه ورد (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أهدى مشجع للنادي المصري، بوكيه ورد، اليوم السبت، إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال تفقده مشروع إنشاء استاد النادي المصري.

وقدم علي سبايسي، أحد مشجعي النادي المصري، الشكر، إلى وزير الرياضة على اهتمام الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، الذي أطلق عليه "عزيز مصر" على تلبية رغبة أبناء بورسعيد وجماهير النادي المصري في بناء الاستاد في نفس موقعه القديم.

وأضاف: "شكرا الدولة المصرية على تلبية طلب أبناء بورسعيد"، مطالبهم بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء الاستاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشجع بالنادي المصري وزير الرياضة بوكيه ورد الدكتور أشرف صبحي استاد النادي المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان