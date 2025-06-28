بسبب الضغط نفسي.. طالب ثانوية عامة ينهي حياته قفزًا في ترعة بالمنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

حالة نفسية سيئة انتابت الطالب عبد الرحمن خالد السادات الطالب بالمرحلة الثانوية، وذلك عقب خروجه من أداء امتحان اللغة العربية، وتعرضه لضغط نفسي شديد داخل اللجنة أجبره على إنهاء حياته بالقفز فى المياه.

صدمة انتابت الأسرة وأهالي قرية ديسط مركز طلخا بعد أن اختفى الطالب لمدة ثلاث أيام من بعد عودته من امتحان مادة اللغة العربية وقيام أحد المراقبين بسحب ورقة الإجابة قبل انتهائه من حل باقي أسئلة الإمتحان، وفقا لما ذكرته أسرته ليودع أسرته، ويخرج من المنزل ويتم العثور على جثمانه بعد 3 أيام غارقا بمياه ترعة البحر الصغير بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة.

وسط بكاء وعويل خرج العشرات من اهالي القرية اليوم السبت لتشييع جثمان خالد،عقب صلاة الظهر وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بالقرية، وسط تعالي صرخات الأم المكلومة التي فسرت الحادث أن نجلها كان يمر بحالة نفسية سيئة، بسبب شعوره بالإحباط بعد أدائه غير المرضي في امتحان اللغة العربية.

وقالت الأم :"خالد كان بيبكي من جواه ومش بيقول لكن قال ان خارج علشان يحضر درس قبل امتحان الفيزياء لكنه ودعني ومكنتش اعرف انه رايح ينهي حياته".

وأضافت الأم، "بعد اختفاء خالد جرى تحرير محضر بقسم شرطة طلخا بشأن تغيبه عن المنزل إلا أن جرى إخطار بالعثور على جثة مطابقة لمواصفات نجلي غرقا بمياه ترعة البحر الصغير بمدينة المنصورة وبالاطلاع عليها تبين أن جثة نجلي".

وتساءلت الأم وهي فى حيرة من أمرها، قائلة: "هو دة بعبع الثانوية اللى قررتوا تخلصونا منه؟ ابني مات بسبب الضغط النفسي الذي تعرض له نتيجة مراقبين ظلمة ومنظومة تعليم مدمرة.. حسبي الله ونعم الوكيل".

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بتغيب الطالب "عبدالرحمن خالد السادات"، 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي ومقيم بقرية ديسط عقب خروجه لحضور درس لمادة الفيزياء، دون عودة إلى منزله.

جرى عمل نشرة بأوصاف الطالب المتغيب وبالفحص وبعد يومين من البلاغ، عُثر على جثمان شاب مجهول الهوية طافيًا بمياه ترعة البحر الصغير بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، حيث جرى انتشاله ونقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وبعرض الجثمان على ذويه، تعرفوا عليه وتأكدوا أنه نجلهم المتغيب، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة مهامها للوقوف على ملابسات وأسباب الوفاة، والتي تبين قيام الطالب بإنهاء حياته نتيجة الضغوط النفسية سبب امتحانات الثانوية العامة وعدم استطاعته حل امتحان اللغة العربية بشكل كامل.