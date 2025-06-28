احتفالًا بيومه العالمي.. الشرقية تطلق حملة "تبرعك بالدم حياة" (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، صباح اليوم السبت 28 يونيو 2025، انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم أمام ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق، تحت شعار: "تبرعك بالدم حياة"، بمشاركة واسعة من المواطنين ومؤسسات الدولة، في فعالية نظمتها مديرية الشؤون الصحية بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، والمجتمع المدني.

وأكد المحافظ أن التبرع بالدم واجب إنساني يدعم المنظومة الصحية ويساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، مشيرًا إلى فوائده الصحية ومنها تنشيط الدورة الدموية وتقليل احتمالات الإصابة ببعض الأمراض.

وتفقد المحافظ وحدات التبرع المتنقلة، والتقط صورًا تذكارية مع المواطنين المشاركين، مشيدًا بروح الوعي المجتمعي التي ظهرت في الإقبال الواسع على الحملة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الاستمرار في التبرع ببنوك الدم بمستشفيات المحافظة مثل الزقازيق،منيا القمح، فاقوس، الحسينية،بلبيس، أبو حماد وكفر صقر، ديرب نجم وغيرها، للمساهمة في تكوين أرصدة كافية لمواجهة الأزمات والحوادث الطارئة.

وأوضح الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تهدف لتعزيز ثقافة التبرع الطوعي المنتظم، مشيرًا إلى أن قطرة دم واحدة قد تُنقذ حياة إنسان، وأن الفريق الطبي مؤهل لاستقبال المتبرعين بأمان وكفاءة.

وشهد اليوم أيضًا تنظيم ماراثون رياضي انطلق من الديوان العام حتى مستشفى "المبرة"، بالإضافة إلى حملات توعوية للأطفال والشباب، وفقرات فنية، وتكريم المتبرعين المنتظمين.