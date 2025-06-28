"عشان 40 ألف جنيه".. موظف يشعل النار في زميله داخل مستشفى بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

شهد مستشفى أسيوط الجامعي واقعة مؤسفة، حيث أقدم أحد الموظفين على سكب مادة حارقة على زميله وإشعال النيران بجسده، ما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الأولى، وذلك على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقي بلاغ حول قيام موظف بالمستشفى بسكب مادة مشتعلة على زميله داخل أحد أقسام المستشفى، قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والمباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين من الفحص والمعاينة إصابة الموظف بحروق نتيجة الاعتداء.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب خلاف مالي بين الطرفين على مبلغ يُقدر بـ40 ألف جنيه، حيث رفض المجني عليه سداد المبلغ، ما دفع المتهم إلى تنفيذ جريمته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.