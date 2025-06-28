إعلان

تقى وجنى وضحى وإسراء.. التعليم تنعى طالبات بالشهادة الإعدادية في حادث الإقليمي

02:22 م السبت 28 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    التعليم تنعى طالبات بالشهادة الإعدادية في حادث الإقليمي (4)
  • عرض 4 صورة
    التعليم تنعى طالبات بالشهادة الإعدادية في حادث الإقليمي (3)
  • عرض 4 صورة
    التعليم تنعى طالبات بالشهادة الإعدادية في حادث الإقليمي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

نعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، 4 طالبات بالصف الثالث الإعدادي لقوا حتفهم، صباح أمس الجمعة، في حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" لسيارة أجرة كان يستقلها الضحايا أثناء ذهابهن للعمل في مزارع العنب بالخطاطبة بمركز السادات للمساعدة على أعباء المعيشة.

وجاء بيان مديرية التربية والتعليم على النحو التالي: "ببالغ الحزن والأسى يتقدم الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية وجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم بالمنوفية، بخالص الحزن والآسى، لآسر طالبات الصف الثالث الإعدادي بقرية كفر السنابسة بمنوف، جنى يحيي فوزي خليل، وضحى همام الحفناوي، وتقى محمد أحمد الجوهري، وإسراء صباح عبد الوهاب، داعين لهم أن يتغمدهم الله بواسع رحمته".

وكان الطريق الإقليمي شهد صباح الجمعة، حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر مع مصرع 19 وإصابة 3، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة المنوفية الصف الثالث الإعدادي حادث تصادم الشهادة الإعدادية حادث الإقليمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان