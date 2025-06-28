المنوفية- أحمد الباهي:

نعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، 4 طالبات بالصف الثالث الإعدادي لقوا حتفهم، صباح أمس الجمعة، في حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" لسيارة أجرة كان يستقلها الضحايا أثناء ذهابهن للعمل في مزارع العنب بالخطاطبة بمركز السادات للمساعدة على أعباء المعيشة.

وجاء بيان مديرية التربية والتعليم على النحو التالي: "ببالغ الحزن والأسى يتقدم الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية وجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم بالمنوفية، بخالص الحزن والآسى، لآسر طالبات الصف الثالث الإعدادي بقرية كفر السنابسة بمنوف، جنى يحيي فوزي خليل، وضحى همام الحفناوي، وتقى محمد أحمد الجوهري، وإسراء صباح عبد الوهاب، داعين لهم أن يتغمدهم الله بواسع رحمته".

وكان الطريق الإقليمي شهد صباح الجمعة، حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر مع مصرع 19 وإصابة 3، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.