وزير الرياضة يتفقد مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم السبت، مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم.

جاء ذلك بحضور عدد من نواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ، وكامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، ومحمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية.

وأطلع وزير الشباب والرياضة من مهندسي المشروع على حجم العمل وما تم إنجازه ومدى الالتزام بالجدول الزمني الموضوع للانتهاء من استاد النادي المصري، مع التشديد على ضرورة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأكد وزير الرياضة أن أرضية الملعب من احدث تكنولوجيا في العالم وتم استيرادها بالكامل من الخارج، وهي غير موجودة في مصر إلا في استاد القاهرة واستاد العاصمة الإدارية.

ومن المخطط أن يضم الاستاد المقصورة الرئيسية و4 مدرجات بها 24 غرفة فندقية للاعبين وقاعات VIP وكبائن المعلقين وغيرها من الأقسام.