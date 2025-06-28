المنوفية - أحمد الباهي:

"خرجت للعمل ومساعدة أسرتها فعادت في الكفن"، ذلك ما جرى لـ "آية زغلول" طالبة كلية التربية بجامعة السادات إحدى ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والتي تعمل في حصاد العنب والعمل بالمزارع منذ 6 سنوات، رفقة شقيقتها وأبناء عمومتها بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

يحكي جيران أسرة "آية" لموقع مصراوي، أن الفقيدة تعمل في المزارع منذ أن كانت طالبة بالشهادة الإعدادية، وخلال عيد الفطر الماضي اجتمع حولها الأهل والأصدقاء في حفل خطوبتها المشهود، لكنها فور إنهاء امتحاناتها بكلية التربية، اتجهت مباشرة للعمل في الإجازة الصيفية بحثًا عن مال يساعدها في جهازها - خاصة أن حفل زفافها الشهر المقبل- وسعيًا منها أيضًا يخفف عبء تكاليف المعيشة عن أسرتها.

لكن الفاجعة أو وصل خبر وفاتها لأسرتها هي وشقيقتها واثنتين من أبناء عمومتها، صبيحة أمس الجمعة، فلم تعد بـ 180 جنيه"اليومية"، لكن عادت جثة بالكفن الأبيض، وشهد دفنها الآلاف من أبناء قريتها، وسط حالة شديدة الحزن.

وكان الطريق الإقليمي، شهد صباح الجمعة، حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر مع مصرع 19 حالة وإصابة 3، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.