احتفالًا باليوم العالمي.. انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم تحت شعار "تبرعك بالدم حياة"، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدّم.

يأتي ذلك ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية بهدف ترسيخ مفهوم ثقافة التبرع الطوعي، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الدم ومشتقاته، لمواجهة أي طارئ صحي أو احتياجات دورية للمرضى.

وتفقد المحافظ نقاط التبرع، واستمع لمراحل تجهيز الدم وفحوصات سلامته، واطمأن على إجراءات الأمان للمتبرعين، مؤكدا على أن هذه المبادرة ليست مجرد حملة بل "رسالة إنسانية"، قائلاً: "كل كيس دم قد ينقذ حياة.. تبرعك اليوم قد يكون أملًا لشخص لا تعرفه، لكنه بحاجة ماسة إليك".

وفي لفتة تحفيزية، كرّم المحافظ عدداً من المواطنين المنتظمين في التبرع، وسلمهم شهادات تقدير، مؤكدًا أن مشاركتهم نموذج يحتذى به في تعظيم وترسيخ روح التضامن والمسؤولية المجتمعية.

من جانبها أوضحت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية جهزت كافة المقار والمستشفيات التي تحتوي على بنوك دم تجميعية، بجانب فرق طبية متنقلة تصل إلى أماكن التجمعات لتسهيل عملية التبرع، مشيرة إلى أن التبرع يخضع لفحوصات دقيقة، ويشترط أن يكون المتبرع سليماً صحياً ويتراوح عمره بين 16 و60 عاماً، مع وزن لا يقل عن 50 كجم.