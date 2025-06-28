مصرع شاب دهسه لودر داخل مزرعة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، دهسًا أسفل لودر داخل إحدى المزارع على طريق الدبلوماسيين، في مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخص سقط أسفل لودر داخل مزرعة بالمكان المشار إليه.

انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع بشار محمد 18 عامًا، مقيم محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون، تحت تصرف جهات التحقيق.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.