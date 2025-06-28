احتفالًا باليوم العالمي.. صحة جنوب سيناء تطلق حملة "تبرعك بالدم حياة"

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الصحة بجنوب سيناء، حملات موسعة لدعوة المواطنين للتبرع بالدم، احتفالًا باليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك تحت رعاية وزير الصحة، ومحافظ جنوب سيناء.

قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة: "إنه سيجري انطلاق الحملات، مساء اليوم، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة بالمحافظة، وعدم تعرض المتبرعين للشمس حتى لا يتعرضوا لأي مضاعفات، داعيًا المواطنين للمشاركة في احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم 2025، وذلك تحت شعار "تبرعك بالدم حياة".

وأوضح "الشنهاب" وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى تخصيص 4 أماكن التبرع بالدم، إحداهما بنك الدم الإقليمي بمدينة شرم الشيخ، وفيه يجري التبرع على مدار اليوم أي من الصباح حتى المساء.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الحملة ستتمركز أمام مسجد المنشية بمدينة طور سيناء ويكون التبرع من الساعة السادسة حتى الثامنة مساءً، ومنطقة الكورنيش بطور سيناء التبرع من الساعة 8:30 حتى 11:30 مساءً، ومركز شباب الساحل بطور سيناء التبرع من الساعة 8 حتى 9:30 مساءً.

وأكد "الشنهاب" أن التبرع بالدم يحمي حياة شخص محتاج، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية ويقلل من مخاطر أمراض القلب للمتبرع، وتعد هذه المبادرة إنسانية في المقام الأول كونها تسهم في تغيير مصير العديد من المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه سيجري إطلاق حملة بمدينة شرم الشيخ، لتعريف المواطنين بشروط التبرع بالدم وفوائده، وكيفية الاستفادة به، وخطوات التبرع بالدم والتوعية، وما يجب اتباعه بعد التبرع، وموانع التبرع بالدم، وذلك ضمن الاحتفال اليوم العالمي للتبرع بالدم، وبالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بشرم الشيخ.