جنوب سيناء - رضا السيد:

واصلت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بالاستاد الرياضي بمدينة الطور، بمشاركة 57 لاعب ولاعبة، إضافة إلى أعضاء الجهاز الفني والجهاز الإداري للمشروع.

قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة: "إن المشروع يعمل على تأهيل وجاهزية الأطفال من الجوانب الحركية والبدنية والمهارية، بشكل علمي مقنن بما يتوافق مع المرحلة السنية للأطفال، عن طريق توجيه الأطفال للنشاط الرياضي التخصصي في المرحلة الزمنية المناسبة في ضوء قدراتهم البدنية، ومهاراتهم الحركية ونتائج قياساتهم وتفوقهم الرياضي".

وتابع وكيل الوزارة: أن ذلك يأتي في إطار الخطة الخاصة بالمشروع وفقًا توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بإعداد أبطال واعدين قادرين على المنافسة، وتحقيق انجازات رياضة عالمية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن رؤية "المشروع ترتكز على إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر، تدعيمًا للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية.

وأشار "فتحي" إلى أن المشروع يخضع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة، لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

وأكد وكيل الوزارة أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروع كنواة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي يسعى لإعداد أبطال أوليمبيين، وتقوم الوزارة بتوفير الملاعب وحمامات السباحة والملابس والأدوات الخاصة بالتدريب.

ولافت "فتحي" إلى أنه المشروع يبدأ بانتقاء الأطفال المشاركين، واختيار المدربين المتخصصين وفقا للضوابط الموضوعة، وتجرى جميع الاختبارات بشفافية تامة من أجل مستقبل أفضل للناشئين.

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن موافقة وزير الشباب والرياضة عن تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية في خمس محافظات جديدة منها جنوب سيناء، وذلك بتنظيم الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة.