"كانت بتنشر الغسيل".. مصرع سيدة سقطت من الرابع في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم السبت، إثر ادعاء سقوطها من الطابق الرابع في مدينة فرشوط، شمالي محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة إثر سقوطها من علو في دائرة المركز.

وتبين بعد الفحص مصرع سيدة تبلغ من العمر 24 عامًا، ادعاء سقوطها من الطابق الرابع في مركز فرشوط خلال نشرها الغسيل، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فرشوط تحت تصرف الجهات المختصة وفتح تحقيق عاجل.

وجاري التحقيق لكشف ملابسات الواقعة، وسبب سقوطها بشكل مفاجيء من الطابق الرابع، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.