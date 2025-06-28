

الأقصر-محمد محروس:

نجح الفريق الطبي بمستشفى حورس التخصصي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في إنقاذ حياة طفل مصاب بحالة طارئة ونادرة، حيث أصيب الطفل بـ"متلازمة تحلل البشرة السمية" (Toxic Epidermal Necrolysis)، التي تعد من أخطر الحالات الجلدية التي تهدد الحياة، وتصل نسبة الوفيات بها عالميًا إلى أكثر من 50%.

وقال بيان للمستشفى إن الطفل قد تنقل بين عدة مستشفيات قبل أن يتمكن أطباء مستشفى حورس من تشخيص الحالة بدقة، ليتم على الفور حجزه في وحدة الرعاية المركزة للأطفال، وبدء بروتوكول علاجي مكثف استمر على مدار 21 يومًا، بمشاركة فريق متعدد التخصصات.

وشارك في متابعة الحالة أطباء الأطفال والعناية المركزة لضبط التوازن الحيوي بدقة، بينما ساهم فريق جراحة التجميل في إجراء الغيارات الدقيقة لحماية الجلد المتآكل، وتولى قسم الأمراض الجلدية وضع الخطة العلاجية الموضعية ومتابعة الاستجابة.

فيما تدخل قسم الرمد لحماية العين من مضاعفات تحلل الجلد حول الجفون، فيما تابعت الصيدلة الإكلينيكية تأثير الأدوية وضبط الجرعات وتوقع أي مضاعفات محتملة.

ويعد هذا النجاح الطبي تأكيدًا على كفاءة الطواقم الطبية داخل منشآت الرعاية الصحية الشاملة بالأقصر، وقدرتها على التعامل مع الحالات النادرة والحرجة وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية.