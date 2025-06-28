المنوفية- أحمد الباهي:

شهد كوبري جيهان بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، حادت تصادم إثر تصادم سيارة نقل "تريلا" مع حافلة، وأسفر الحادث عن مصرع 3 حالات من أسرة واحدة، فضلاً عن إصابة 3 آخرين بإصابات متنوعة.

وكشف مصدر طبي مسؤول لموقع مصراوي، أن الوفيات هم أب وأم ونجلهم وأسمائهم كالتالي: "عبد الباسط.خ.م" 55 عامًا، مقيم بقرية كفر الشيخ إبراهيم، وزوجته "رضا.م.إ" 52 عامًا، ونجلهما "محمود.ع.خ" 7 أعوام، كما أصيبت ابنتهم وتُدعى "جنى.ع.خ" 13 عامًا، مصابة بجرح قطعي بالجمجمة، وأصيب كذلك "جميل.م.م" 50 عامًا، من طوخ، فضلاً عن إصابة سادس لم يُستدل بعد عن اسمه.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية، قد شهدت صباح الجمعة حادثًا مأساويًا على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة، جراء اصطدام سيارة نقل بآخرى أجرة، مما أسفر عن مصرع 19 حالة بينهم 18 فتاة، وأصيب 3 آخرين.