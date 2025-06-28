"كانت بتحلم تكون مهندسة".. فماتت مع 18 آخرين في حادث الطريق الإقليمي



المنوفية – أحمد الباهي:

"كفاح في الحياة والدراسة، لكن النهاية مأساوية".. ذلك ما حدث مع شيماء رمضان عبد الحميد، فتاة من أبناء محافظة المنوفية، لم تكتفِ بالحصول على مؤهل فوق المتوسط، بل قررت أن تُكمل طريقها وتحقق حلمها بدخول كلية الهندسة، وبالفعل التحقت هذا العام بالفرقة الأولى في الكلية.

رغم مشقة الطريق، كانت شيماء تحاول أن تُساند نفسها وتغطي مصاريف دراستها، فلم تتردد في العمل خلال فترة الإجازة الصيفية، واختارت النزول إلى مزرعة للعنب بقرية الخطاطبة، وتقطع مسافات طويلة ذهابًا وإيابًا بسيارة أجرة، للمشاركة في موسم الحصاد مقابل 180 جنيهًا يوميًا.

لكن القدر لم يمهلها.. ففي صباح الجمعة، كانت من بين ضحايا حادث الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة، الذي راح ضحيته 18 فتاة وسائق، بينما كنّ في طريقهن للعمل.

هكذا كُتب اسم شيماء ضمن قائمة الضحايا.. شابة حلمت بالمستقبل، لكن الموت خطفها قبل أن ترى ما كانت تسعى إليه.

وكان الطريق الإقليمي قد شهد صباح الجمعة، حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر مع مصرع 19 حالة وإصابة 3، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.