مصدر طبي لمصراوي يكشف حقيقة وفاة "الحالة 20" في حادث المنوفية المأساوي

المنوفية- أحمد الباهي:

نفى مصدر مسؤول لموقع "مصراوي" ما تداولته أهالي قرية كفر السنابسة بمركز منوف، مساء الجمعة، حول وفاة فتاة أخرى من القرية بعد دفن 18 فتاة والسائق الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع.

وأكد المصدر أن الفتاة التي يُشاع وفاتها، وتدعى "آيات"، لا تزال على قيد الحياة وتخضع للتنفس الصناعي، موضحًا أن حالتها حرجة جدًا "بين الحياة والموت".

وأضاف المصدر أن هناك حالتين أخريين، إحداهما مستقرة والأخرى خضعت لعملية ناجحة لاستئصال الطحال.

يُذكر أن الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، شهد صباح الجمعة حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص.

وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيقات.

وتوزعت جثامين الضحايا على مستشفيات المحافظة، وجاءت أسماؤهن كالتالي:

مستشفى قويسنا: ميادة محي فتحي، هنا علام، مروة أشرف، آية زغلول، شيماء خليل، والسائق أدهم محمد.

مستشفى الباجور: شروق خالد، جنى يحيى، تقى محمد أحمد، هدير عبدالباسط، شيماء محمود محمد.

مستشفى سرس الليان: أسماء خالد، شيماء رمضان.

مستشفى أشمون: سمر خالد، ملك خليل، إسراء عبدالخالق، رويدا خالد، سارة محمد، ضحى همام.

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