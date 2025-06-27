المنوفية - أحمد الباهي:

رصدت كاميرا أحد المخابز بمحافظة المنوفية اللحظات الأخيرة للفتيات الـ 18 اللاتي لقين مصرعهن اليوم الجمعة في الحادث المروع على الطريق الإقليمي.

وأظهرت المشاهد التي التقطتها كاميرات المراقبة الفتيات وهن يستقللن سيارة الأجرة الميكروباص التي كانت ستقلهن إلى مكان عملهن بأحد حقول العنب.

وتُوثق هذه المشاهد، التي سبقت وقوع الحادث بدقائق قليلة، بداية يوم عمل كان من المفترض أن يكون عاديًا، قبل أن يتحول إلى مأساة حقيقية هزت محافظة المنوفية.

وكان الطريق الإقليمي بالمنوفية، وتحديدا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون، شهد صباح اليوم، حادثًا مروعًا، واصطدمت سيارة نقل ثقيل بسيارة أجرة "ميكروباص" كانت تقل 18 فتاة كن في طريقهن إلى حقل لجمع ثمار العنب وجميعن من أبناء قرية كفر السنابسة، وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة وسائق الميكروباص، إضافة إلى إصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة.

وتوزعت جثامين الضحايا على مستشفيات المحافظة، وجاءت أسماؤهن كالتالي:

مستشفى قويسنا: ميادة محي فتحي، هنا علام، مروة أشرف، آية زغلول، شيماء خليل، والسائق أدهم محمد.

مستشفى الباجور: شروق خالد، جنى يحيى، تقى محمد أحمد، هدير عبدالباسط، شيماء محمود محمد.

مستشفى سرس الليان: أسماء خالد، شيماء رمضان.

مستشفى أشمون: سمر خالد، ملك خليل، إسراء عبدالخالق، رويدا خالد، سارة محمد، ضحى همام.

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