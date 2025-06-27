المنوفية - أحمد الباهي:

شيع أهالي قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مساء الجمعة، ضحايا حادث الطريق الإقليمي المروع الذي أودى بحياة 18 فتاة وسائق، ورغم مرارة الفراق، حولت إحدى الأمهات حزنها إلى زغاريد مودعة ابنتها بكلمات مؤثرة: "بنتي شهيدة".

وكان الطريق الإقليمي بالمنوفية، وتحديدا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون، شهد صباح اليوم، حادثًا مروعًا، واصطدمت سيارة نقل ثقيل بسيارة أجرة "ميكروباص" كانت تقل 18 فتاة كن في طريقهن إلى حقل لجمع ثمار العنب، وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة وسائق الميكروباص، إضافة إلى إصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة.

وتوزعت جثامين الضحايا على مستشفيات المحافظة، وجاءت أسماؤهن كالتالي:

مستشفى قويسنا: ميادة محي فتحي، هنا علام، مروة أشرف، آية زغلول، شيماء خليل، والسائق أدهم محمد.

مستشفى الباجور: شروق خالد، جنى يحيى، تقى محمد أحمد، هدير عبدالباسط، شيماء محمود محمد.

مستشفى سرس الليان: أسماء خالد، شيماء رمضان.

مستشفى أشمون: سمر خالد، ملك خليل، إسراء عبدالخالق، رويدا خالد، سارة محمد، ضحى همام.

وتحولت شوارع كفر السنابسة إلى مأتم كبير، حيث خيم الحزن على كل بيت، وارتفع صوت البكاء والصراخ، وخرج الأهالي، رجالًا ونساءً، بقلوب يعتصرها الألم، لانتظار وصول سيارات الإسعاف التي تحمل فلذات أكبادهن، وافترشت الأمهات الأرض، يلطمن الخدود، ودموعهن تمتزج بتراب القرية التي شهدت ميلاد هؤلاء الفتيات وشهدت الآن رحيلهن المفاجئ.

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