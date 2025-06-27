طفلة تتخلص من حياتها داخل منزل أسرتها في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أقدم طفلة على الانتحار شنقًا باستخدام حبل، داخل منزل أسرتها بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، مساء اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بقيام "ف.م.م"، 15 عامًا، بالتخلص من حياتها شنقا داخل منزل أسرتها بإحدى القرى التابعة لمركز الواسطى.

انتقلت سيارة الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.